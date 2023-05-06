КНБ предупредил казахстанцев о скоплении людей и машин на границах

Пробка. Иллюстративное фото: pixabay.com

КНБ РК предупредил казахстанцев, что на границах отмечается скопление людей и машин из-за увеличения пассажиропотока. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным КНБ, в пунктах пропуска на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границы отмечается скопление людей и машин по причине увеличения пассажиропотока.

"Пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан с учетом праздничных и выходных дней работают в штатном режиме, дополнительно усилены сотрудниками Пограничной службы", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что интенсивность пропуска находится в пределах значений, соответствующих праздничным дням.

"Просим учесть указанную информацию при планировании ваших международных поездок", - призвали в КНБ.

Как указывается на официальном сайте Погранслужбы КНБ РК, Казахстан граничит с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Общая протяженность сухопутной государственной границы составляет 13 402 км, водная граница - 1730 км.

По периметру функционирует 101 пункт пропуска, из которых:

авиационных - 19;

автомобильных - 51;

железнодорожных - 27;

морских - 3;

речных - 1.

Карта. Скриншот: gov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019684-knb-predupredil-kazahstantsev-o-skoplenii-lyudey-i-mashin-na-granitsah/