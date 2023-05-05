Жители Алматинской области пожаловались на трупный запах из-за соседства с заводом

Завод. Кадр из видео: Almaty.tv

Работу завода по переработке овечьих шкур в селе Енбекши Алматинской области приостановили после жалоб от местных жителей на трупный запах.

На место выезжали сотрудники санэпидконтроля - они провели замеры воздуха на содержание вредных веществ. Теперь судьба завода зависит от результатов лабораторных исследований, сообщает Almaty.tv.

Начальник отдела санитарно-эпидемиологического контроля Карасайского района Ернур Курабаев прокомментировал ситуацию.

"Сейчас работа завода остановлена. Печь и прочая техника не работают. Мы провели мониторинг, измерили атмосферный воздух. Разрешения от нашей районной администрации не было. Теперь предпринимателю надо получить разрешение, либо им следует закрыть этот завод и переехать в другое место", - пояснил он.

Также выяснилось, что территорию с июня прошлого года арендует частная компания.

Сообщается, что предприниматель планировал запустить инновационный проект по выпуску белковых протеинов для животных, но не ожидал, что дело приведет к серьезным последствиям.

Заместитель директора "Бату Агро" Ерзат Рахымжанов рассказал о том, с какими проблемами они столкнулись в ходе работы.

"Мы собирали все это всю зиму, но как только идет дождь или теплеет, начинает вонять. У нас есть ветеринарная инспекция, дезинфекция. Вся шкура хранится только на складе. Пришлось сюда привезти все, поэтому и стоит запах. Понимаю, недочетов много", - признался он.

Как отметили корреспонденты, ранее сельчане пожаловались, что задыхаются от трупного запаха. Крупную свалку из овечьих шкур на территории завода обнаружили близ села.

Корреспонденты отмечали, что огромная площадь предприятия буквально усыпана гниющей кожей с шерстью - это могло стать причиной неприятного запаха.

Местные жаловались на головокружение и головные боли, а иные и вовсе признались, что лишний раз не выходят на улицу.

Отметим, что одним из направлений деятельности КСЭК МЗ РК, согласно информации с официального сайта ведомства, является санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

Одним из принципов данного направления является превентивность деятельности по предотвращению вредного влияния на здоровье населения факторов окружающей среды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019472-zhiteli-almatinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-trupnyy-zapah-iz-za-sosedstva-s-zavodom/