Трое лихачей устроили беспредел на дорогах Кызылорды

Нарушители. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Водители трех легковых авто устроили беспредел на дорогах Кызылорды - нарушителей нашли с помощью камер и привлекли к ответственности, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел 2 мая около 22:50 на перекрестке центральных улиц Кызылорды. Установлено, что три автомобиля, направлявшиеся в поселок Тасбогет, нарушили ПДД и создали затор.

Все это зафиксировано на видеокамерах ЦОУ.

Сотрудниками полиции на месте происшествия составлены административные протоколы в отношении водителей трех авто.

В отношении водителя "ВАЗ-2107" составлены протоколы по части 5 статьи 596 КоАП РК “Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона”, по части 1 статьи 593 “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения”.

В отношении водителя автомашины Mercedes составлен протокол по ч. 1 ст. 615 “Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения”.

Кроме этого, в отношении водителя BMW составлены протоколы по ч. 1 ст. 593 “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения” и по ч. 1 ст. 615 “Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения”.

Собранные материалы направлены в суд.

Отметим, что с 1 января текущего года штрафы за нарушение ПДД значительно увеличились. Они выросли вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП). Минимальное денежное взыскание для автомобилистов превысило 10 тысяч тенге.

Самый маленький штраф для автолюбителей равен 3 МРП (10 350 тенге) - взыскание такого размера предусмотрено за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, что привело к созданию препятствия для движения автомобилей в поперечном направлении. Столько же придется заплатить за уклонение от оплаты парковки, нарушение правил пользования фарами в светлое время суток и звуковыми сигналами, игнорирование дорожных знаков или разметки.

В феврале текущего года Министерство юстиции РК разработало проект закона, в рамках которого, в частности, предлагает ввести новые штрафы для автовладельцев. Ужесточение касается нарушений, которые часто совершают автомобилисты, например, превышения скорости, выезда на встречную полосу, а также нарушений правил перевозки пассажиров и грузов.

В марте сообщалось, что алматинские полицейские решили ужесточить отношение к водителям мопедов и скутеров. Их хотят приравнять к автомобилистам. Каждому мопедисту планируют выдавать госномер и присваивать ID. Отмечалось, что горожане жаловались на поведение мопедистов на дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019419-troe-lihachey-ustroili-bespredel-na-dorogah-kyzylordy/