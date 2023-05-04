Еще один иностранец заплатил огромную сумму за поездку на такси в Алматы

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы обманули еще одного гражданина Германии. Иностранец заплатил за поездку на такси из аэропорта до центра города 200 тыс. тенге, передает Первый канал "Евразия".

Как говорится в сюжете, о неприятном инциденте сообщила алматинка. По ее словам, иностранец отдал водителю такси 400 евро (около 197 тыс. тенге), все что у него было.

Между тем отмечается, что пассажиру дали сдачу в размере пяти тысяч тенге.

Корреспондент NUR.KZ запросил у Департамента полиции города Алматы комментарий по данной ситуации.

Напомним, в апреле гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге. Транспортные полицейские установили человека, довезшего иностранца из аэропорта Алматы в гостиницу за завышенную сумму. Водитель возместил ущерб в полном объеме, а также был привлечен к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019380-esche-odin-inostranets-zaplatil-sotni-tysyach-tenge-za-poezdku-na-taksi-v-almaty/