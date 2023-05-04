Почему казахстанцам отказывают в банкротстве, объяснили в Минфине

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената рассказал, почему некоторым казахстанцам отказывают в банкротстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов сообщил, что на сегодня было получено более 49 тыс. заявок на банкротство от казахстанцев.

"Из них получили отказы более 32 тыс. человек, 6 тыс. заявок мы уже приняли в работу, в течение полугода они будут признаны банкротами. Часть заявок еще в работе, потому что есть 15 календарных дней, в течение которых мы должны принять решение", – добавил он.

Вице-министр также озвучил основные причины отказов в банкротстве.

"Основная суть отказов заключается в том, что пороговая сумма в 1600 МРП (5,5 млн тенге) превышает либо заявители имеют несколько кредитов, и они хотят в какой-то части обанкротиться, но так невозможно. Потому что мы каждого заявителя рассматриваем в совокупности.

Есть еще вопрос в том, что некоторые заявители хотят обанкротиться, но платят ипотечный кредит. Такие случаи есть. Много случаев, когда заявители имеют имущество, транспортные средства, земельные участки. Это касается как раз внесудебного банкротства", – пояснил спикер.

В целом, по его словам, почти в 70% случаях заявители получают отказы. Но эту ситуацию он назвал нормальной практикой.

"Это не полностью отказ в применении банкротства. Через три месяца он имеет право повторно подать заявление. Процесс идет", – резюмировал вице-министр.

Как мы писали ранее, внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1600 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;

отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности; банкротство не применялось в течение семи лет.

При этом должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

список кредиторов (кому должны) – с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;

копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Что касается судебного банкротства, физлица смогут применить данную процедуру по кредитам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, размер которых превышает 1600 МРП (5,5 млн тенге), а также по остальным видам долгов.

Ранее мы писали, почему не стоит объявлять себя банкротом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019320-est-imuschestvo-transport-zemelnye-uchastki-prichiny-otkazov-v-bankrotstve-nazvali-v-minfine/