Летящим в Лондон казахстанцам сделали предупреждение

Лондон. Иллюстративное фото: pexels.com

6 мая в Лондоне состоится коронация короля Карла III. В связи с этим всех казахстанцев, летящих в Лондон в период с 6 по 8 мая, предупредили об увеличении числа пассажиров в аэропорту Хитроу, а также о задержках и проблемах с общественным транспортом, сообщает официальный Telegram-канал Air Astana.

"С 6 по 8 мая в аэропорту Хитроу ожидается увеличение числа прибывающих пассажиров по случаю церемонии коронации монарха Великобритании. В этот период в Лондоне возможны задержки и проблемы с общественным транспортом", — говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажиров попросили заранее планировать маршрут и прибывать в аэропорт заблаговременно.

"Во избежание очередей в аэропорту рекомендуется проходить онлайн-регистрацию на рейс через сайт либо мобильное приложение Air Astana. Онлайн-регистрация открывается за 36 часов и закрывается за час до вылета по расписанию", — говорится в сообщении.

Напомним, церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом.

Ранее также стало известно, что казахстанцы снова смогут летать по летним курортным маршрутам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019200-letyaschim-v-london-kazahstantsam-sdelali-preduprezhdenie/