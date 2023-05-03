На критику введения первоначального взноса по автокредитам ответил глава МИИР

Автосалон. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Глава МИИР в кулуарах мажилиса ответил на критику казахстанцев о планах по возврату первоначального взноса по программе льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, введена ли норма по первоначальному взносу для того, чтобы "отсеять людей".

Марат Карабаев в ответ сообщил, что в первую очередь такое предложение связано с дальнейшим совершенствованием программы.

"У нас сейчас базовая ставка Нацбанка 16%, при таком раскладе 4% автокредитования – это хорошая процентная ставка. Поэтому эта программа достаточно успешная, и мы идем в сторону совершенствования программы. Одним из требований был, в том числе, именно такой первоначальный взнос", – добавил он.

Эта норма, заверил он, не направлена на то, чтобы искусственно снизить количество желающих принять участие в программе людей.

"Никоим образом. Все имеют право участвовать и это необходимость дальнейшего совершенствования программы.

Мы будем устанавливать максимальный порог по заработной плате, чтобы те, кто получают зарплату выше определенной суммы, не смогли участвовать в программе. Мы смотрим, изучаем, до 15 мая озвучим", – резюмировал министр.

Напомним, накануне глава министерства индустрии и инфраструктурного развития озвучил новые условия по запуску автокредитования в Казахстане. По его словам, механизм будет работать ежемесячно.

Также в программу вносятся следующие изменения:

возвращается требование по первоначальному взносу – 15% от стоимости машины;

15% от стоимости машины; будут оглашены фамилии и имена тех, кто получил авто;

вносятся изменения в части того, какие авто допускаются для участия в программе.

Обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года.

После этого банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств. Программа работает по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019131-na-kritiku-vvedeniya-pervonachalnogo-vznosa-po-avtokreditam-otvetil-glava-miir/