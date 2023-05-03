Мужчина застрял на островке посреди реки в Абайской области

Спасатели. Фото: МЧС РК

Помощь спасателей потребовалась мужчине, который застрял на островке посреди реки. Он переходил реку верхом на лошади и оказался в затруднительном положении, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Инцидент произошел накануне, 2 мая, днем, примерно в 14:30. На пульт диспетчера поступила информация о том, что в Кокпектинском районе, переходя реку Кокпектинку на лошади, два человека остались на островке - им требуется помощь спасателей.

На место происшествия были направлены спасатели и техника.

Прибывшие спасатели установили, что мужчина 1992 года рождения, переходя реку на лошади, не справился с течением и остался на островке.

Его товарищ сумел добраться до берега самостоятельно до прибытия помощи.

Сотрудники ДЧС с помощью резиновой лодки эвакуировали застрявшего мужчину на берег.

Состояние его было удовлетворительное, в медицинской помощь он не нуждается.

Как отмечается на официальном сайте ДЧС Алматинской области, основная причина несчастных случаев на воде - несоблюдение или незнание жителями правил безопасности на воде.

Основные правила безопасного поведения на воде:

когда купаетесь, поблизости от вас должны быть люди;

не заходите в глубокое место, если не умеете плавать или плаваете недостаточно хорошо;

не ныряйте в незнакомые места;

нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;

не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;

нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если не умеете плавать или плаваете недостаточно хорошо);

не пытайтесь плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;

если вы решили покататься на лодке, выучите основные правила безопасного поведения – в этом случае необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019087-muzhchina-zastryal-na-ostrovke-posredi-reki-v-abayskoy-oblasti/