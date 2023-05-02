Казахстанцы снова смогут летать по летним курортным маршрутам

Семья на отдыхе. Иллюстративное фото: Caiaimage/Paul Bradbury/Getty Images

Авиакомпания Air Astana возобновляет полеты по летним курортным маршрутам - авиаперевозчик в своем официальном Telegram-канале анонсировал старт полетов в ряд городов.

Авиакомпания Air Astana возобновляет сезонные летние направления в Ираклион (Греция), Бодрум (Турция), Батуми (Аджария) и Подгорицу (Черногория).

Как уточнили в компании, все рейсы будут совершаться на дальнемагистральном воздушном судне Airbus A321LR, за исключением полетов в Батуми, куда будет летать Airbus A320.

Полеты на греческий остров Крит в Ираклион будут выполняться из Алматы с 1 июня 4 раза в неделю. Продолжительность полета - 6,5 часов, обратно - на час меньше.

Стоимость билетов в эконом-классе начинается от 307 тыс. тенге, как отметили в компании, все цены указаны с учетом всех сборов, кроме сервисного.

Рейсы из Алматы в Бодрум будут выполняться со 2 июня с частотой 3 раза в неделю. Продолжительность полета туда - 6 часов, обратно на полчаса короче. Стоимость билетов начинается от 241 тыс. тенге.

Рейсы из Алматы в Подгорицу стартуют 3 июня с частотой 3 раза в неделю, а из Астаны - 7 июня с той же частотой.

Продолжительность рейса:

из Алматы - 6 часов 55 минут, обратно - на час короче;

из Астаны - 6 часов 25 минут, обратно - на 50 минут короче.

Стоимость билетов - от 279, 5 тыс. тенге.

Рейсы из Алматы в Батуми будут осуществляться с 6 июня 5 раз в неделю с продолжительностью полета туда 4,5 часа, обратно – 3 часа 50 минут.

Стоимость билетов - от 148 тыс. тенге.

"В связи с началом отпускного сезона просим пассажиров прибывать на рейс минимум за 2 часа до вылета. Во избежание очередей рекомендуется проходить онлайн-регистрацию на рейс через сайт либо приложение авиакомпании, а также через киоски самообслуживания. Онлайн-регистрация открывается за 36 часов и закрывается за час до вылета по расписанию". - предупредили в компании.

Не так давно эксперты высказались о росте цен на авиабилеты - они пояснили, почему цены на авиабилеты так сильно выросли по всему миру. По прогнозам, несмотря на то, что люди вновь начали летать по международным маршрутам, цены на авиабилеты все еще будут удерживаться на высоком уровне.

Одной из главных причин подорожания авиабилетов является нехватка самолетов.

Второй причиной, по которой цены на билеты продолжают расти, является высокий спрос. Как оказалось, потребители действительно готовы платить больше за билеты после того, как в течение нескольких лет отказывали себе в путешествиях.

Дефицит кадров, возникший во время пандемии и высокие цены на нефть тоже повлияли на повышение цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019016-kazahstantsy-snova-smogut-letat-po-letnim-kurortnym-marshrutam/