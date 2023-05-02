Водителей в Мангистау принуждают участвовать в забастовке (видео)

Водитель. Кадр из видео: mangystaumedia.kz

В соцсетях появилось видео, на котором один водитель грузовика выясняет отношения с другим, ругая его за то, что он не участвует в забастовке против повышения цен на ГСМ. Ситуацию прокомментировали в прокуратуре Мангистауской области, передает Mangystau Media.

Судя по кадрам, автор видео догнал движущийся грузовик и остановил его. После чего стал заставлять водителя участвовать в забастовке против поднятия цен на бензин и дизельное топливо.

"Ребята, посмотрите, это я его поймал по дороге в Бейнеу, держу рядом с селом Беки. Он какие-то оправдания говорил, когда стояли перед ХГМЗ (заводом). Куда ты идешь?" - поинтересовался мужчина.

Водитель пытался объяснить, что везет машину к владельцу и не желает ни в чем участвовать. Однако у него потребовали присоединиться к бастующим.

На другом видео уже агитируют другого водителя. Действие происходит по дороге в Жанаозен.

Как пояснили в прокуратуре Мангистауской области, они обратили на материалы в соцсетях, на которых людей призывают участвовать в незаконных акциях.

"За призывы, организацию и участие в незаконных акциях наступает ответственность по статье 488 КоАП в виде взысканий вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 400 УК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток", - сообщили в ведомстве.

Что касается распространения ложных сообщений, то это влечет уголовную ответственность по статье 274 УК (лишение либо ограничение свободы до семи лет).

В прокуратуре призвали пользователей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям.

Напомним, с 12 апреля в Казахстане повысили предельные цены на бензин и дизельное топливо.

После этого в Сети появилась информация о том, что якобы в ночь на 13 апреля возле автозаправочной станции в Туркестанской области, расположенной вдоль трассы Западная Европа - Западный Китай, люди собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо.

На место выехали полицейские и установили, что указанные сведения оказались фейком. Выяснилось, что на дороге были организованы автогонки, их пресекли. Собравшихся отправили по домам.

Затем стражи порядка установили двоих жителей Сайрамского района, которые распространили эту ложную информацию. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.274 УК (Распространение заведомо ложной информации). Правоохранители занялись выяснением всех обстоятельств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018975-voditeley-v-mangistau-prinuzhdayut-uchastvovat-v-zabastovke-video/