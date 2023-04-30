Суд Жетысуской области наказали за лежащий на земле герб Казахстана

Здание Жетысуского суда. Кадр из видео: instagram.com/angry_taldyk

Стражи порядка изучили видео с макетом герба, лежащего на земле у здания областного суда в Талдыкоргане, и наказали виновных, передает ДП Жетысуской области в своем официальном Instagram-аккаунте.

"В действиях ответственных лиц усмотрено нарушение, предусмотренное административным законодательством.

По допущенному факту к ответственности, согласно пункту 1 части 1 статьи 418 КоАП КР, привлечен руководитель Отдела развития инфраструктуры областной судебной администрации", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве поблагодарили автора ролика за проявление активной гражданской позиции и содействие правоохранительным органам в выявлении подобных правонарушений.

Напомним, активистка из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова сняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания облсуда. Прокуратура Жетысуской области отреагировала на публикацию.

Добавим, что, согласно пункту 1 части 1 статьи 418 КоАП РК, использование (установление, размещение) государственных символов РК с нарушением законодательства страны о государственных символах влечет предупреждение или штраф:

на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 10 МРП (34 500);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП (69 000 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018824-sud-zhetysuskoy-oblasti-nakazali-za-lezhaschiy-na-zemle-gerb-kazahstana/