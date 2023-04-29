Мальчик залил шубат в бак трактора в Атырауской области

Трактор. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Атырауской области подросток залил в бак трактора шубат, за что пришлось отвечать его отцу. Подробности этой необычной истории озвучиваются на официальном сайте областного суда.

Дело по ст.435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним) было рассмотрено в суде.

В протоколе об административном правонарушении указывалось, что несовершеннолетний сын жителя региона нарушил общественный порядок. Мальчик залил верблюжье молоко в бак трактора, принадлежащего одному из садоводческих обществ.

На судебном заседании отец подростка полностью признал вину и просил назначить мягкое наказание.

"Суд с учетом материального положения отца несовершеннолетнего, полного признания им вины и с уменьшением размера административного штрафа на 30% назначил административное взыскание в виде штрафа на сумму 16 905 тенге. Постановление вступило в законную силу", - отметили в Атырауском областном суде.

Согласно ст.435 КоАП РК мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере семи месячных расчетных показателей.

Шубат - это казахский питьевой кисломолочный продукт, приготовленный из верблюжьего молока. Его аналоги существуют в таких странах Центральной Азии, как Туркменистан и Узбекистан. Здесь шубат называется "чал". В прежние времена шубат готовили и употребляли только летом. Сейчас продукт производят круглогодично.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018782-malchik-zalil-shubat-v-bak-traktora-v-atyrauskoy-oblasti/