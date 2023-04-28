Как выживает Актау, полностью отключенный от питьевой воды (видео)

Раковины. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актау вчера полностью отключили питьевую воду. Коммунальщики назвали остановку подачи воды плановой и вынужденной одновременно, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в среду, 27 апреля, тысячи квартир, сотни предприятий, десятки школ и больниц в Актау остались без питьевой воды. Об отключении воды актаусцев предупреждали еще несколько дней назад.

Как объяснили коммунальные службы, все дело в изношенном оборудовании и прогнивших трубах. Водоснабжение остановили из-за планового ремонта. Коммунальщики заверяют, уже больше года работают на износ. Вот только рядовые потребители просят пожалеть и их. Ведь перебои с водой в областном центре каждый день. И это при том, что город – у моря.

"По 8-9 дней без воды живем. Проблема постоянная. И нам регулярно говорят: потерпите, осталось год-два. С прошлого года терпим. Про горячую воду вообще уже забыли", – возмущен горожанин Калмурат Айткулов.

"Носим домой воду в баклажках пятилитровых. А что остается делать? К нам на шестой этаж она вообще не поднимается практически. Кого только ни вызывали. Бесполезно", – рассказывает жительница Актау Гульзира Айдабасова.

О том, что в Актау настоящий водный коллапс, говорил и глава государства. Осенью президент потребовал взяться за решение проблемы. С тех пор чиновники и коммунальщики регулярно отчитываются, как спасают город от засухи. Говорят, взялись бы за проблему раньше, но не хватало средств.

"(Мангистауский атомный энергетический комбинат - прим. ред.) был построен в 60-90-х годах, поэтому процент износа – это где-то до 80%. В своем визите глава государства в Мангистаускую область дал четкую задачу модернизации МАЭКа", – заявил первый заместитель генерального директора ТОО "МАЭК-Казатомпром" Мурат Игалиев.

Первые плоды трудов на заводе обещают уже к концу года. Признаются, что полностью решить проблему не удастся, однако масштабных отключений уже не будет.

Между тем горожане закупают 150-литровые бочки и другие емкости для воды. Никто не знает, появится ли вода вечером и будет ли она завтра. Ведь в декабре такое же плановое отключение на 12 часов затянулось на трое суток.

Источник: КТК

Напомним, проблемы с водой наблюдаются не только в Актау.

В Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

В начале апреля из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

В МИИР заявили, что из-за низких тарифов денег на ремонт сетей не хватало, в результате инфраструктура медленно, но верно ветшала до уже критического состояния. Еще одной причиной проблем с водоснабжением в Мининдустрии назвали отсутствие культуры потребления.

К слову, тарифы на коммунальные услуги для казахстанцев обещают повысить уже этим летом. В каких городах комуслуги подорожают сильнее всего, ранее рассказывали в МНЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018600-kak-vyzhivaet-aktau-polnostyu-otklyuchennyy-ot-pitevoy-vody-video/