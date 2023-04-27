Масляную пленку обнаружили на поверхности Каспийского моря

Сотрудники департамента экологии. Фото: instagram.com/mangystau_ecology_department

На поверхности Каспийского моря в районе села Аташ была обнаружена масляная пленка, об этом сообщает департамент экологии по Мангистауской области в своем официальном Instagram-аккаунте.

Сообщается, что специалисты департамента экологии по Мангистауской области посетили села Аташ и Баутино и провели мониторинг после того, как местные жители обратились с жалобами на масляные пятна на поверхности Каспийского моря.

По информации ведомства, их сотрудники обнаружили на поверхности моря масляную пленку и взяли пробы воды для проведения лабораторных анализов.

"Установлено, что с теплохода "КАНТА" в море вылилось около 300 литров дизельного топлива. По словам жителей, инцидент со сливом произошел на судне, принадлежащем ТОО "Батыс Мунай Транс", – говорится в публикации.

Отмечается, что начато расследование по статье 144-4 Предпринимательского кодекса РК.

Добавим, что, согласно информации на сайте Большой советской энциклопедии, Каспийское море – это крупнейший в мире замкнутый водоем. Нередко его называют самым большим озером Земли, но это определение не совсем точно, так как по своим размерам, характеру процессов и истории развития Каспийское море является именно морем.

Свое название водоем получил от древних племен каспиев, обитавших в восточной части Кавказа. Другие исторические названия – Гирканское, Хвалынское (Хвалисское), Хазарское – также по именам древних народов, обитавших на его берегах.

Проблемы Каспийского моря

Двумя неделями ранее директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов объяснил, почему мелеет Каспийское море. По его словам, уровень Каспийского моря подвержен многолетним колебаниям. Он добавил, что обмеление водоема наблюдается с 2006 года после того, как в 1978 году было повышение уровня.

Тем временем казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев не раз заявлял, что обеспокоен состоянием водоема и публиковал видеоролики, на которых показывал состояние Каспийского моря.

Также молодой изобретатель из Атырау, основатель компании Zhasyl Energy Ержан Нурединов наглядно показывал, как обмельчал Каспий за 30 лет. Он поделился снимками Каспия, сделанными с помощью Google-карт в 1993, 2010 и 2021 году.

Кроме того, в мае прошлого года очевидец опубликовал кадры, на которых заметно, как некая черная жидкость под большим напором сливается из трубы в воды Каспия. Специалисты Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК) пояснили, что проводились дноуглубительные работы, которые не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.

Между тем осенью более ста мертвых тюленей были обнаружены на побережье Каспия между селом Баутино и городом Форт-Шевченко. Спустя несколько дней специалисты нашли на берегу моря в Мангистауской области еще 40 туш тюленей.

О массовой гибели тюленей и рыб в Каспийском море также высказывался президент Касым-Жомарт Токаев.

И только в феврале стало известно, что причиной гибели 172 тюленей на Каспии, туши которых были найдены специалистами в период с ноября по начало декабря 2022 года, оказалась пневмония, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018544-maslyanuyu-plenku-obnaruzhili-na-poverhnosti-kaspiyskogo-morya/