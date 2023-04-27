"Не прошу меня любить": Досаев о возмущениях и перекрытиях дорог в Алматы

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алатауского района призвал к диалогу с властью вместо того, чтобы решать проблемы перекрытием дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам одного из жильцов района, в середине февраля жители пытались провести митинг, но, как отметил мужчина, акимат не отреагировал на это, лишь "прислав полицейскую машину". В результате, говорит он, удалось остановить митинг силами местных активистов.

"Аким должен выходить в народ", - заявил мужчина.

Ерболат Досаев заступился за районного акима Азамата Калдыбекова, заявив, что тот не прячется в кабинете и, согласно оперативным сводкам, "бегает в разные места района".

"Алатау - новый район города, много проблем досталось при передаче земель. Много сделано и многое предстоит сделать. Соберите людей, приходите, поднимайте нормальные вопросы, будем делать.

В последнее время вижу - тенденция есть - видеообращения к главе государства, перекрытия дорог… но в городе этого не позволю делать. Обращайтесь, но перекрывать дороги и делать другие вещи - это противозаконно: вы мешаете другим людям.

В зависимости от ситуации бросают клич в чате, что земля перевернулась, "давайте вместе выйдем". Иногда слышу прям: "Если мы перекроем, куда денется власть? Придет, все порешает". Ничего подобного: будем решать все планово.

Я хочу, чтобы вы услышали меня: если будет диалог с властью - это нормально. Я не прошу любить меня, но уважать как представителя власти - я хотел бы. Поэтому работать вместе будем, никто не прячется", - заключил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018461-ne-proshu-menya-lyubit-dosaev-o-vozmuschennyh-almatintsah-i-perekrytiyah-dorog/