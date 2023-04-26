Аварийные отключения электричества произошли в Алматы

Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 26 апреля, в нескольких частях южной столицы произошли аварийные отключения. Несколько из них были зарегистрированы в центре города.

Судя по карте на официальном сайте "Алатау Жарык Компаниясы", ряд аварийных отключений произошел в районе станции метро "Театр имени Мухтара Ауэзова", а также недалеко от торгового центра ADK.

Кроме того, проблемы с электроэнергией наблюдаются в районе проспекта Рыскулова, улицы Жангельдина и Кульджинского тракта.

Карта аварийных отключений в Алматы. Скриншот: azhk.kz

Как сообщили в пресс-службе АЖК, отключилась электрическая подстанция 164.

"Район погашения: Биокомбинатская – Абая-Манаса – ЖК "Легенда". Бригада выехала, причину отключения будет известна позже", – говорится в сообщении.

По данным с сайта компании, ожидаемое время подключения составляет 2 часа.

При этом авария в районе Кульджинского тракта была устранена, район переключен.

Отметим, что синие метки на карте означают плановые отключения электроэнергии в городе, а красные – аварийные.

При этом в 14:00 дополнительно стало известно об отключениях в квадрате: улица Кожамкулова – улица Кабанбай батыра – улица Масанчи – улица Казыбек би. Информация по этому району пока уточняется.

Карта аварийных отключений в Алматы. Скриншот: azhk.kz

Отметим, что АО "Алатау Жарык Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона.

Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018351-avariynye-otklyucheniya-elektrichestva-proizoshli-v-almaty/