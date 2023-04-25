Жанаозен накрыла пыльная буря (видео)

Пыльная буря. Кадр из видео: instagram.com/zhanaozen_online

Пыльная буря накрыла Жанаозен во вторник, 25 апреля. Местные жители делятся кадрами с места событий. В связи с погодными условиями школьников перевели на дистанционное обучение, пишет Lada.kz.

По данным издания, водители сообщают о плохой видимости на дорогах, движение затруднено.

В акимате Жанаозена прокомментировали ситуацию в городе.

"Уважаемые жители города! Служба "Казгидромет" Мангистауской области распространила SMS-сообщение о том, что 25 апреля в области образуются пылевые бури, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. В связи с этим занятия в организациях образования проходят дистанционно. Просим граждан соблюдать меры предосторожности", - обратились к горожанам в акимате.

Отметим, что накануне на официальном сайте РГП "Казгидромет" было опубликовано штормовое предупреждение по Мангистауской области. Отмечалось, что в регионе ожидается сильны ветер до 28 м/с и пыльная буря.

Сегодня, 25 апреля, синоптики также предупредили жителей Мангистауской области о плохой погоде - на завтра объявлено штормовое предупреждение. В регионе возможна гроза, также вновь ожидается пыльная буря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018230-zhanaozen-nakryla-pylnaya-burya-video/