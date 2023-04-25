Акимат Астаны опроверг информацию о бесплатном концерте с участием "Хора Турецкого"

Хор Турецкого. Фото: arthor.ru

В соцсетях и СМИ ранее распространилась информация о концерте с участием российских исполнителей, который планировался в Астане. В официальном Telegram-канале акимата города опровергли эту информацию.

Например, издание ТАСС со ссылкой на посольство РФ в РК на прошлой неделе сообщало, что арт-группы "Хор Турецкого" и Soprano представят музыкальную программу Unity Songs в Астане 29 апреля.

Информация о концерте в амфитеатре на набережной реки Есиль в предстоящую субботу также опубликована на официальном сайте арт-группы Soprano.

Сообщалось, что коллективы, руководителем которых является народный артист России Михаил Турецкий, выступят на концерте Unity Songs. Отмечалось, что вход на данный концерт будет бесплатным.

Аналогичная информация опубликована на официальном сайте "Хора Турецкого".

Тем не менее в акимате Астаны сообщили, что городской амфитеатр на набережной реки Есиль планируется открыть в мае, после проведения ремонтно-восстановительных работ.

"Следовательно, согласования на проведение концерта госорганом выдано не было. О проведении концерта речи не идет", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018188-akimat-astany-oproverg-informatsiyu-o-besplatnom-kontserte-s-uchastiem-hora-turetskogo/