Двое рыбаков уплыли на лодке на Каспии, а вернуться сами не смогли
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Двух рыбаков спасли в Каспийском море - сотрудники ДЧС Мангистауской области совместно с военнослужащими провели спасательную операцию, сообщается на официальном сайте ведомства.
В воскресенье, 23 апреля, в 15 километрах от Каспийского моря в урочище Саура, в 20 километрах от села Кызылозен Тупкараганского района спасателями совместно с военнослужащими погранслужбы спасены двое граждан.
Как оказалось, мужчины 1983 и 1984 годов рождения не смогли самостоятельно добраться до берега. Ранее они выехали на рыбалку на надувной лодке.
Медицинская помощь спасенным рыбакам не требовалась.
В поисково-спасательных работах были задействованы 22 сотрудника, 2 единицы техники и 4 плавсредств ДЧС региона и пограничной службы.
На официальном сайте областного ДЧС говорится, что с наступлением теплой погоды большинство отдыхающих граждан устремится к воде. В ведомстве подчеркивают, что никогда не следует забывать, что вода "наказывает" тех, кто не умеет грамотно вести себя, не знает или не соблюдает правила поведения на воде: небрежность, лихачество, излишняя шалость, самоуверенность приводят к беде.
Основными причинами гибели людей на воде является грубое нарушение правил безопасности, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии.
Спасатели обратили внимание на то, что умение хорошо плавать не всегда является залогом безопасности.
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде - залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017922-v-more-na-naduvnoy-lodke-dvuh-rybakov-spasli-na-kaspii/