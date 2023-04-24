Двое рыбаков уплыли на лодке на Каспии, а вернуться сами не смогли

Спасение рыбаков. Кадр из видео: ДЧС Мангистауской области

Двух рыбаков спасли в Каспийском море - сотрудники ДЧС Мангистауской области совместно с военнослужащими провели спасательную операцию, сообщается на официальном сайте ведомства.

В воскресенье, 23 апреля, в 15 километрах от Каспийского моря в урочище Саура, в 20 километрах от села Кызылозен Тупкараганского района спасателями совместно с военнослужащими погранслужбы спасены двое граждан.

Как оказалось, мужчины 1983 и 1984 годов рождения не смогли самостоятельно добраться до берега. Ранее они выехали на рыбалку на надувной лодке.

Медицинская помощь спасенным рыбакам не требовалась.

В поисково-спасательных работах были задействованы 22 сотрудника, 2 единицы техники и 4 плавсредств ДЧС региона и пограничной службы.

На официальном сайте областного ДЧС говорится, что с наступлением теплой погоды большинство отдыхающих граждан устремится к воде. В ведомстве подчеркивают, что никогда не следует забывать, что вода "наказывает" тех, кто не умеет грамотно вести себя, не знает или не соблюдает правила поведения на воде: небрежность, лихачество, излишняя шалость, самоуверенность приводят к беде.

Основными причинами гибели людей на воде является грубое нарушение правил безопасности, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии.

Спасатели обратили внимание на то, что умение хорошо плавать не всегда является залогом безопасности.

Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде - залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017922-v-more-na-naduvnoy-lodke-dvuh-rybakov-spasli-na-kaspii/