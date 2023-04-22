Грозы, ветер и пыльные бури ожидаются в ряде регионов Казахстана в воскресенье

Ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана на воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте РКП "Казгидромет".

Так, 23 апреля сильный ветер с порывами до 15-20 м/с ожидается:

в Астане ;

; в горных районах Алматинской области и в городе Конаеве;

области и в городе Конаеве; в центре Кызылординской области с пыльной бурей;

области с пыльной бурей; на востоке и юге Атырауской области;

области; на севере, востоке и в центре Актюбинской области, а также в Актобе;

области, а также в Актобе; на севере и в горных районах Туркестанской области, на севере – пыльная буря;

области, на севере – пыльная буря; на севере, западе, юге Акмолинской области и в Кокшетау;

области и в Кокшетау; на севере и востоке Карагандинской области, а также в Караганде, временами порывы до 23 м/с;

области, а также в Караганде, временами порывы до 23 м/с; в Жезказгане ;

; на севере Павлодарской области;

области; ночью на западе, а днем – на большей части СКО ;

; на большей части Костанайской области и в городе Костанае;

области и в городе Костанае; в районе Алакольских озер Жетысуской области – порывы ветра до 17-22 м/с.

Кроме того, на севере Кызылординской области, на севере и востоке Актюбинской области, а также в Актобе, на севере и востоке Западно-Казахстанской области, в горах Туркестанской области, на западе Акмолинской области, на западе Северо-Казахстанской области, а также на западе и юге Костанайской области ожидается гроза.

Также ночью 23 апреля в центре Жетысуской области сохранятся заморозки до 3 градусов. В Талдыкоргане – заморозки до 3-5 градусов.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017849-grozy-veter-i-pylnye-buri-ozhidayutsya-v-ryade-regionov-kazahstana-v-voskresene/