"Только успеваю скупать земли в этом городе": Досаев прокомментировал вопрос парковок

Паркинг. Иллюстративное фото: pxhere.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Бостандыкского района сообщил, что уже разработаны проекты многоуровневых паркингов, передает корреспондент NUR.KZ.

К акиму обратилась жительница микрорайона Казахфильм, которая пожаловалась, что жители лишились парковки и теперь вынуждены парковать свои автомобили во дворах. По ее словам, застройщик без разрешения на строительство "выселил" автолюбителей с парковки и уже начал демонтаж конструкций.

"200 машин выехали на дороги. Автостоянка уже более 40 лет находится на этом месте. Нам нужна эта стоянка. Просим рассмотреть вопрос изъятия земли у застройщика в пользу жителей и расположить автостоянку", - заявила алматинка.

Досаев ответил, что принял соответствующие меры, когда объявили, что там будет строительство.

"Но право частной собственности я не могу забирать постоянно. Я только успеваю покупать земли в этом городе, но бюджетные возможности не безграничны. Разрешение новому строительству мы не давали. Что появится на этом месте, рассмотрим предложение, но в текущий момент у города нет возможности выкупить очередной земельный участок по рыночной стоимости", - заявил аким.

Он отметил, что документы были проверены, но у застройщика - добросовестная сделка и выплачены деньги. Также аким отметил, что для выкупа требуются средства, но даже после выкупа на месте стоянки может появиться зона озеленения, а не новая парковка.

Впрочем, он сообщил, что в городе могут появиться многоуровневые парковки.

"В прошлом году мы вернули "Алматы паркинг" и сейчас мы ранее выданные в аренду компаниям под стоянки возвращаем в собственность. Мы разработали проекты многоуровневых паркингов, которые поднимаются и опускаются. Где есть возможность, будем смотреть.

По "Казахфильму" мы работу начали и, думаем, в ближайшие два-три месяца увидим каркас, что вообще можно с этим сделать", - сообщил аким.

Напомним, ранее аким рассказывал, когда в Алматы появится многоуровневая парковка. Также сообщалось, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", а вырученные средства будут идти в бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017499-tolko-uspevayu-skupat-zemli-v-etom-gorode-dosaev-prokommentiroval-vopros-parkovok/