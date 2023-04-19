Гражданин Германии пожаловался на таксиста, который подвез его за 45 тыс. тенге в Алматы

Маршрут таксиста. Иллюстративное фото: pixabay.com

Гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

18 апреля в Линейный отдел полиции обратился 43-летний гражданин Германии, прибывший рейсом Франкфурт-Алматы. Иностранец заявил, что некий таксист довез его из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене в 45 тыс. тенге.

Гражданин Германии попросил принять меры в отношении таксиста.

Вскоре транспортные полицейские установили человека, довезшего иностранца из аэропорта Алматы в гостиницу за завышенную сумму, говорится в сообщении.

"Им оказался 45-летний житель города. Мужчина предлагал услуги такси и, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранного гражданина, взяв завышенную плату за поездку из международного аэропорта Алматы до одной из гостиниц города, расположенной по улице Кунаева", – сообщили в полиции.

Водитель, как сообщается, возместил ущерб в полном объеме, а также был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК.

В свою очередь, гражданин Германии поблагодарил сотрудников транспортной полиции за оказанную помощь.

В статье 449 КоАП говорится, что приставание – назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом.

Согласно части 1 данной статьи, приставание в общественных местах, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (свыше 17 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017439-grazhdanin-germanii-pozhalovalsya-na-taksista-kotoryy-podvez-ego-za-45-tys-tenge-v-almaty/