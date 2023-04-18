33 млн рублей нашли в Toyota Land Cruiser на выезде из Казахстана

Рубли. Фото: с сайта kstnews.kz

33 млн рублей наличными (182 млн тенге) пытались незаконно вывезти из Казахстана. Об этом сообщили в Департаменте Погранслужбы КНБ по Костанайской области, передает "Наш Костанай".

По данным ведомства, 17 апреля на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" в ходе досмотра автомобиля Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился казахстанец, были обнаружены 33 млн рублей, что эквивалентно 404 858 долларам США.

В Департаменте Погранслужбы КНБ по Костанайской области добавили, что указом президента Казахстана от 14 марта 2022 года введен запрет на вывоз из страны иностранный валюты, превышающей сумму в 10 тысяч долларов США.

Водителю выезд за границу не разрешили. По данному факту были уведомлены компетентные органы.

Добавим, что в соответствии с указом главы государства "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" установлен запрет на вывоз:

1) наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;

2) золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 гр. и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 гр.

Как указывается на официальном сайте Погранслужбы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска "Кайрак" расположен в Карабалыкском районе Костанайской области. Сопредельный пункт пропуска - "Бугристое" (Российская Федерация). Работает он круглосуточно. Статус: многосторонний (международный). Характер международного сообщения: грузопассажирский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017245-33-mln-rubley-nashli-v-toyota-land-cruiser-na-vyezde-iz-kazahstana/