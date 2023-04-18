Казахстанцы стали массово отзывать жалобы на фиктивные медуслуги

Кабинет врача. Иллюстративное фото: Blue Images/Getty Images

Фонд социального медицинского страхования на своем официальном сайте сообщил, что казахстанцы стали массово отзывать жалобы на так называемые "приписки".

Фондом не так давно была опубликована информация о 52 тыс. приписанных, но не оказанных по факту медицинских услуг за 2022 год. После появления данных сведений стали массово поступать заявления от граждан о том, что им были приписаны фиктивные медуслуги.

За 7 дней поступило около 1,2 тыс. жалоб, хотя за весь прошлый год - не более 80.

"Однако при проведении проактивного мониторинга по поступившим заявлениям экспертами Фонда было отмечено, что более половины обращений (730) была отозвана самими заявителями. При выяснении причин отзыва они мотивировали его тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медицинских организаций", - заявили в ФСМС.

Фонд призвал граждан сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций.

"Если после официального обращения в Фонд касательно приписки вам затем звонят из медицинской организации и просят отозвать обращение, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом вы способствуете правонарушению и невольно становитесь участником этого процесса", - предупредили в ФСМС.

В организации пояснили, что при доказанном факте приписки, фонд штрафует медорганизацию в трехкратном размере. Эти средства возвращаются на счет ФСМС, и деньги снова идут на оплату медуслуг, действительно оказанных застрахованному населению.

Специалисты рассказали, как узнать о приписках - для этого необходимо проверить на сайте eGov или через мобильные приложения медицинских информационных систем ( например, Damumed и др.) историю полученных вами медицинских услуг. В случае обнаружения приписок, то есть приписанных, но не оказанных по факту медицинских услуг, нужно сообщить об этом в Фонд медстрахования.

На официальном сайте ФСМС сказано, какие медуслуги можно получить бесплатно по ОСМС.

Люди, имеющие статус застрахованного в системе ОСМС, получают расширенный доступ к медицинской помощи обязательного социального медицинского страхования.

В ОСМС входят следующие медицинские услуги:

профилактические медицинские осмотры;

прием и консультации врачей узкого профиля по направлению участкового врача;

динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями;

оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения;

диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика (УЗИ, рентген, КТ, МРТ);

специализированная, в том числе высокотехнологичная, стационарная медицинская помощь;

медицинская реабилитация;

обеспечение лекарственными средствами, при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017240-kazahstantsy-stali-massovo-otzyvat-zhaloby-na-fiktivnye-meduslugi/