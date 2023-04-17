Центральный парк затопило из-за аварии на водопроводе в Караганде
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В Караганде произошла авария на водопроводе, из-за которой без воды остались жители нескольких улиц. Ремонтные работы уже ведутся, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ТOO "Караганды Су".
По данным компании, сегодня утром в Центральном парке культуры и отдыха в Караганде произошла авария на водопроводе диаметром 800 миллиметров.
Отмечается, что проблемы с водоснабжением наблюдаются в районе улиц Аманжолова, Сейфуллина, Ипподромная, Чкалова, Охотская, Жанибекова, Мичурина, Коцюбинского, Степная, Ермекова, Бухар Жырау, Московская, Ержанова, Казахстанская, Алиханова, Комиссарова, Газалиева, Ботаническая, Анжерская, остановки Кирзавод 3-4, а также переулков Музейный и Актас.
"Аварийно-восстановительные работы проводятся бригадой Михайловского цеха водоснабжения. Приносим извинения за неудобства", – написали представители "Караганды Су".
Кроме того, из-за аварии водой затопило часть самого ЦПКиО. В компании показали кадры залитых водой аллей.
Отметим, что водное законодательство РК основывается на Конституции и состоит из Водного кодекса РК и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
В задачи водного законодательства РК, помимо прочего, входит:
- регулирование водных отношений, отношений в области водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение правовой основы поддержки и развития устойчивого водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;
- защита населения и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных сооружениях и последствий, вызванных ими.
Согласно данному кодексу, организация по водоснабжению и (или) водоотведению обязана:
- обеспечивать подготовку питьевой воды и подачу ее водопотребителям в соответствии с гигиеническими нормативами;
- обеспечивать бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах;
- обеспечивать учет забора воды из источников, подачи ее в сеть и водопотребителям;
- соблюдать режим хозяйственной и иной деятельности, установленный для зон санитарной охраны источников, полос санитарной охраны трубопроводов систем водоснабжения и санитарно-защитных зон элементов систем водоотведения;
- обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;
- выдавать разрешение на подключение объектов водопотребителя к системам водоснабжения и водоотведения при условии исправности сетей и сооружений водопотребителя и (или) выполнения технических условий организации по водоснабжению и (или) водоотведению;
- выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017069-tsentralnyy-park-zatopilo-iz-za-avarii-na-vodoprovode-v-karagande/