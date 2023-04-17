Водителя оштрафовали за безумный трюк в Караганде (видео)

Водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Караганде полицейские установили личность водителя, который вылез из движущегося автомобиля, перелез через крышу и снова залез в авто, передает новостной Telegram-канал МВД РК.

На видеоролик, на котором запечатлено грубейшее нарушение ПДД, стражи порядка наткнулись во время мониторинга соцсетей.

Для установления личности автолюбителя был ориентирован личный состав патрульной полиции области.

Как удалось выяснить полицейским в ходе оперативно-розыскных мероприятий, совершившим безумный трюк автолюбителем оказался 20-летний безработный горожанин. Его задержали.

"За совершение правонарушений в соответствии с частью 2 статьи 593 и частью 1 статьи 606 КоАП РК на водителя наложен штраф в размере 15 МРП (52 тыс. тенге). Автомашина водворена на штрафстоянку", - говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсетях распространялась фотография, на которой водитель авто позирует в полицейской форме. В правоохранительных органах опровергли информацию о том, что нарушитель ПДД работает в полиции.

"Фотография, которая ввела в заблуждение пользователей интернета, сделана в Photoshop. Молодой человек, мечтая быть полицейским, сделал ее и выложил в соцсетях", - пояснили в полиции.

Отметим, статья 593 КоАП РК гласит, что несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).

Согласно части 2 этой статьи, несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами также влечет штраф в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).

Действия, предусмотренные частями первой и второй этой статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге).

А согласно статье 606 КоАП РК, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге).

Вторая часть статьи предусматривает наказание за совершение нарушения повторно в течение года - лишение прав на управления транспортом на 6 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016967-voditelya-oshtrafovali-za-bezumnyy-tryuk-v-karagande-video/