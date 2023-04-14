Страдающую лунатизмом девочку подозревают в нападении с ножом на сестер в Мангистау

Нож. Иллюстративное фото: Rainer Fuhrmann / EyeEm / Getty Images

Жители Мангистауской области распространили информацию о том, что 11-летняя девочка напала на сестер и нанесла им ножевые ранения. В полиции подтвердили данный факт и прояснили ситуацию, пишет "Лада".

Корреспондентам издания также сообщили, что одна из пострадавших была госпитализирована в больницу.

Мангистауские полицейские рассказали, что инцидент произошел минувшей ночью, 14 апреля, в одном из домов села Акшукур.

Вызов в полицию поступил примерно в 4 утра. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как оказалось, 11-летняя несовершеннолетняя девочка, которая, предварительно, находилась в состоянии сна (лунатизм), столовым ножом нанесла ножевые ранения родным сестрам в возрасте 19 и 12 лет.

Пострадавших доставили в больницу - одну после осмотра отпустили домой, второй потребовалась госпитализация.

"Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции журналистам.

Согласно информации с официального сайта медсправочника MSD, снохождение (сомнамбулизм или лунатизм), которое наиболее распространено в позднем детстве и подростковом возрасте — это полусознательное хождение без осознания действия. Оно случается во время наиболее глубоких стадий сна МДГ.

При снохождении у лунатиков может наблюдаться повторяющееся бормотание, а также они могут нанести себе вред, натыкаясь на препятствия. У большинства лунатиков отсутствуют воспоминания о снохождении.

С наибольшей вероятностью снохождение возникает при недостатке сна и поведенческих привычках, не способствующих сну. Например, потребление кофеина, физические нагрузки или будоражащая телепередача перед сном могут стать триггерами для снохождения.

Обычно не требуется никакого лечения, если снохождение не приводит к травмам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016862-stradayuschuyu-lunatizmom-devochku-podozrevayut-v-napadenii-s-nozhom-na-sester-v-mangistau/