Спасатели обратились к алматинцам из-за ожидающейся грозы и дождя

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы завтра, 15 апреля, ожидается сильный дождь и гроза, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

Пресс-служба Департамента по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения "Казгидромет" информирует, что в южной столице 15 апреля ожидается сильный дождь и гроза, а также ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с при грозе.

Между тем в ДЧС Алматы предупредили, что если во время грозы вы находитесь дома, то не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если во время грозы вы оказались на природе, то до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал, сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи, следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть.

При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.

Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами!

Если во время грозы вы находитесь у воды, то не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом и отключите при этом смартфон.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут быть в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если вы находитесь на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества. Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016847-spasateli-obratilis-k-almatintsam-iz-za-ozhidayuscheysya-grozy-i-dozhdya/