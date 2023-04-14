Второклассники позвонили в полицию и заявили о "захвате школы террористами" в Астане

Кабинет в школе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Второклассники одной из школ в Астане сообщили о ложном захвате здания террористами. Теперь за шутки детей накажут их родителей, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, в 12:17 на канал 102 поступило сообщение о якобы захвате одной из школ Астаны неизвестными.

"Инцидент произошел в одной из частных школ жилого массива Пригородный. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды полиции. Информация не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Полицейские проверили проверку и выяснили, что во время перемены ученики второго класса позвонили в службу 911 и рассказали, что они спрятались в уборной, так как школу захватили террористы.

"Дети пояснили, что таким образом хотели пошутить. В присутствии законных представителей с детьми проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов впредь. Родители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", – добавили в полиции.

Напомним, осенью прошлого года в Павлодарской области 14-летнего подростка задержали по подозрению в том, что он "заминировал" школу. Выяснилось, что сделал он это на спор с одноклассниками.

В декабре 13-летнего ученика одной из школ в Астане заподозрили в том, что он сообщил о бомбе в здании, чтобы отменить занятия.

В конце того же месяца в центре Алматы экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о возможном минировании школы. В итоге информация о бомбе не подтвердилась.

А в феврале этого года поступило сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в школе Усть-Каменогорска. Информация тоже не подтвердилась.

Между тем МВД напоминает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК РК) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, а также либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016833-vtoroklassniki-pozvonili-v-politsiyu-i-zayavili-o-zahvate-shkoly-terroristami-v-astane/