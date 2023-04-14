Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы из-за опасного явления

Медеу. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На этой неделе на Шымбулакской трассе произошло два камнепада. В связи с этим жителям и гостям Алматы посоветовали воздержаться от походов в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В ДЧС Алматы сообщили, что 11 и 13 апреля на автодороге Медеу – Шымбулак, в 300 метрах выше плотины Медеу произошел камнепад – объемом 20 кубических метров и 2 кубометра соответственно. Во втором случае часть камней сошла на автомобильную дорогу.

Сообщается, что автодороги "Алматы – Космостанция" и "Алматы – Туюк-Су" закрыли, там же выставлены блокпосты.

"В связи с погодными условиями в горной местности сохраняется риск схода камнепадов, самопроизвольных сходов снежных лавин. По рекомендации ГУ "Казселезащита" выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону риска", – сообщили в Департаменте по ЧС города.

ДЧС Алматы и "Казселезащита" посоветовали алматинцам и гостям города не выходить в горы, так как это может быть опасно для жизни. А заинтересованным организациям, как отмечается, необходимо принять все меры по ограничению доступа населения в горную местность.

В интернет-сервисе "Академик" приводятся частые причины камнепадов. Такое явление происходит вследствие:

замерзания воды в трещинах вечером и разрушения горной породы расширяющимся льдом;

оттаивания примерзших камней при нагревании склона солнцем.

Причиной камнепада может также стать неосторожное движение человека на разрушенном скальном рельефе, камни можно сбросить и неосторожным движением веревки. Случаются камнепады и по вине животных, например, коз. Камнепадами всегда сопровождаются землетрясения, и даже слабые, с неощутимыми толчками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016756-almatintsev-prizvali-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory-iz-za-opasnogo-yavleniya/