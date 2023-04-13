Учитель с открытой формой туберкулеза вела уроки в Шымкенте

Школа. Иллюстративное фото: pexels.com

В общеобразовательной средней школе №33 города Шымкента в начальных классах уроки вела учительница, болеющая туберкулезом, передает издание Elitar.kz.

О том, что одна из учителей больна туберкулезом, стало известно 11 апреля. После этого в школе провели полную дезинфекцию.

"Вчера, 12 апреля, школа не работала. В это время контактных лиц начали выявлять, они взяты под медицинский контроль. Сама заболевшая госпитализирована и изолирована. Ее состояние стабильное", – объяснила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Айгуль Турымбетова.

По словам санэпидемиологов, приняты все меры по недопущению распространения туберкулеза среди школьников и преподавательского состава. Сейчас санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

"Вчера школа не работала. Сегодня у меня нет никакого указания, постановления от эпидемиологов о переводе учеников на домашнее онлайн-обучение. Поэтому сейчас школа работает в традиционном формате. Все на занятиях", – рассказала директор школы Куттыгыз Ахметова.

При этом, по информации издания Otyrar.kz, из-за переполненности школы педагог контактировала с детьми из трех классов – прямые контакты были минимум с 75 учащимися.

Отмечается, что контактные лица были направлены на флюорографию и манту.

Как указано в Большой советской энциклопедии, туберкулез (от латинского "tuberculum" – бугорок) человека и животных – это инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в легких и лимфатических узлах, и с наклонностью к хроническому течению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016693-uchitel-s-otkrytoy-formoy-tuberkuleza-vela-uroki-v-shymkente/