Казахстанца арестовали на 20 суток за неподобающее поведение в поезде

Купе в поезде. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителя Павлодарской области сняли с поезда и арестовали на 20 суток за скандальное поведение в поезде, направлявшемся из Алматы в Павлодар, сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.

Как рассказал первый замначальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов, инцидент произошел в пассажирском поезде сообщением Алматы-Павлодар.

Сообщается, что пассажир был снят с поезда по прибытии на станцию Актогай Восточно-Казахстанской области и передан сотрудникам линейного отделения полиции.

"Транспортные полицейские установили 28-летнего жителя Павлодарской области, который в пути следования распивал алкогольные напитки, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания проводников, тем самым нарушил общественный порядок", – говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя составили два протокола – по части 3 статьи 440 и части 1 статьи 434. Материалы направили в Баянаульский районный суд Павлодарской области.

"К слову, мужчина ранее привлекался к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах в течение года", – рассказал первый замначальника ДП на транспорте.

По словам Айтуганова, суд вынес постановление о назначении административного наказания нарушителю в виде административного ареста на 20 суток.

Ранее мы писали, что пьяного жителя ЗКО сняли с поезда, направлявшегося в Алматы.

В статье 440 КоАП предусматривается наказание за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

А в соответствии с частью 3 этой статьи в случае, если данное правонарушение было совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, следует наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге) либо административного ареста на срок до 5 суток.

В статье 434 КоАП приводится определение мелкому хулиганству – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

В соответствии с частью 1 данной статьи, правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016691-kazahstantsa-arestovali-na-20-sutok-za-nepodobayuschee-povedenie-v-poezde/