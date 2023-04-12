Мост, соединяющий два села, поплыл в СКО (видео)

Мост. Кадр из видео: instagram.com/sko_kz

В социальных сетях появилось видео, снятое в Северо-Казахстанской области. На нем видно, как мост, соединяющий два села, поплыл по реке. Ситуацию прокомментировали в акимате Кызылжарского района, передает корреспондент NUR.KZ.

В Северо-Казахстанской области сняли на видео, как поплыл мост. Ролик был опубликован в Instagram.

В акимате Кызылжарского района пояснили, что это были запланированные работы.

"10 апреля по мере подъема уровня воды в реке Есиль акиматом района проведены ежегодные работы по временному снятию понтонного моста сообщением Соколовка - Большая Малышка.

Работы проведены согласно предусмотренному плану, а именно, со стороны села Соколовка сняты аппарели, которые закреплены к имеющимся фундаментным блокам. А со стороны села Большая Малышка они сняты автокраном. В настоящее время мост находится на плаву. В дальнейшем будет пришвартован к берегу", - отметили в ведомстве.

Для справки: аппарель - 1) в военно-инженерном деле - пологий спуск в крутостях; широко применяется в окопах для орудий и танков и в укрытиях для автомобилей, специальное приспособление для погрузки военной техники на переправочные средства. В крепостях аппарели устраивались для втаскивания орудий на возвышения. 2) Наклонная платформа (иногда передвижная механизированная) или пологая насыпь, сооружаемая для погрузки самоходной техники в подвижной состав. 3) Устройство для прохода (проезда) к возвышенным частям зданий.

Понтон - одна из легких разборных лодок, служащих для быстрой постановки мостов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016488-most-soedinyayuschiy-dva-sela-poplyl-v-sko-video/