Доверенности онлайн: отразится ли введение новой услуги на доходах нотариусов

Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минюста в Astana Hub заверил, что запуск возможности оформить некоторые виды доверенностей онлайн не скажется на доходах нотариусов, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Ескараев сообщил, что с запуском проекта "Е-нотариат" доходность нотариусов в стране не снизится.

Более того, он заверил, что этот проект выгоден как населению, так и нотариусам.

"На их доходности это не отразится. Стоимость их услуг сохраняется, и граждане, которые обращаются к нотариусам, будут оплачивать эту стоимость. Эти услуги будут оплачиваться онлайн, через соответствующие приложения банков. По факту нотариусы так же работают и получают деньги за свои услуги, просто людям не нужно будет к ним ходить", – пояснил министр.

По его словам, люди, находясь за рубежом или дома, смогут получить нотариальную доверенность посредством eGov-mobile в течение 5-10 минут.

Напомним, ранее глава Минюста сообщил, что в Казахстане запускают пилотный проект "Цифровой нотариат", который позволит казахстанцам оформлять некоторые виды доверенностей онлайн.

Как сообщается на официальном сайте Единой нотариальной информационной системы Казахстана, нотариат в Республике Казахстан – это законодательно закрепленная система защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий, направленных на удостоверение прав и фактов, а также на осуществление иных задач, предусмотренных Законом РК "О нотариате".

При этом нотариус – это должностное лицо, которое действует от имени Республики Казахстан в соответствии с законом.

Нотариус обеспечивает реальность прав физических и юридических лиц, а также закрепление этих прав в установленной юридической форме. В случае спора в суде нотариально заверенный документ облегчает заинтересованной стороне защиту своих прав.

Деятельность нотариусов предупреждает юридические споры и приводит правовые отношения в законную форму.

Частный нотариус при совершении нотариальных действий взимает оплату за совершение нотариальных действий по ставкам государственной пошлины и оплату за предоставление дополнительных услуг технического и правового характера.

С тарифами нотариальных действий в Казахстане можно ознакомиться на сайте системы e-notary.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016355-doverennosti-onlayn-otrazitsya-li-vvedenie-novoy-uslugi-na-dohodah-notariusov/