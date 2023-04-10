Фейковые карты на бензин и дизтопливо продают казахстанцам мошенники

Заправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Объявления о продаже топливных карт появились в Сети. Казахстанцам продают карты, которые якобы позволят им не платить на АЗС за топливо. Как пишет StopFake.kz, это - мошенники.

Как отметили эксперты, похожая схема существовала два года назад в России - там аферисты обманывали доверчивых автомобилистов с помощью продаж карт на специально созданном сайте.

Объявление. Фото: stopfake.kz

В Казахстане, по сведениям фактчекеров, схема немного отличается - продажи ведутся через Telegram от имени реально существующей компании. Выяснилось, что компания находится в Костанае и занимается заправкой огнетушителей и к торговле топливом не имеет отношения.

Отмечается, что в Сети есть отзыв от пользователя, который обратился в компанию за топливными картами, однако не обнаружил их по указанному адресу.

Автомобилистам через Telegram предлагают купить топливные карты таких компаний, как Helios, Qazaq Oil и "Газпром", однако на их официальных сайтах о продаже подобного рода карт через посредников речи нет.

Как выяснили эксперты, Qazaq Oil предлагает приобретать карты в официальных центрах продаж за 500 тенге после заключения договора с компанией, Helios предлагает лишь оформить специальные бонусные карты для клиентов. А "Газпром" предлагает топливные карты для корпоративных клиентов. Приобрести их можно исключительно после заключения официального договора с компанией.

Фактчекеры считают, что в Telegram продаются фейковые карты - этим занимаются мошенники.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

3 апреля экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин марок АИ-92, АИ-93 и дизель. Нововведения должны вступить в силу 12 апреля.

После появления новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель. Отмечается, что его нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента.

В акимате южной столицы прокомментировали ситуацию с дизельным топливом - в мегаполисе наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. В городе ввели определенные ограничения на продажу топлива.

На днях в Минэнерго сообщили, что скоро планируется отправка первой партии продукции с Шымкентского НПЗ, на котором досрочно был завершен ремонт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016140-feykovye-karty-na-benzin-i-diztoplivo-prodayut-kazahstantsam-moshenniki/