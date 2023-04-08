Штормовой ветер до 27 м/с и грозы ожидаются в нескольких регионах Казахстана

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

На воскресенье, 9 апреля, в семи областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и вероятных осадков. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, завтра в горных районах Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки – возможен дождь со снегом. На юге, востоке и в горных районах области ожидается ветер до 17-22 м/с, с порывами до 27 м/с.

При этом ночью на севере и в горных районах области прогнозируются заморозки до 2 градусов.

Ночью и утром на севере и западе Акмолинской области ожидается туман, днем ветер с порывами до 15-20 м/с.

9 апреля ночью в центре, а днем – на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь, возможна гроза. Ветер на юге области может достигать 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, на юге области – гроза. На юге, востоке, а также в горных районах региона порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а временами и 25 м/с.

В Алматы временами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра при грозе – до 15 м/с.

На севере и в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы до 15-20 м/с.

Ночью в центре и на юге Кызылординской области, а также в Кызылорде прогнозируется гроза. Утром и днем ветер на севере и в центре региона может достигать 15-20 м/с.

Кроме того, ночью в центре, в днем – в центре и на юге Актюбинской области ожидается восточный ветер с порывами до 15 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016011-shtormovoy-veter-do-27-ms-i-grozy-ozhidayutsya-v-neskolkih-regionah-kazahstana/