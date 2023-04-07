Задержание мужчины полицейскими во дворе частного дома в Алматы попало на видео

Задержание. Кадр из видео: t.me/egovpress

В соцсетях появилось видео с задержанием мужчины стражами порядка во дворе частного дома. В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале Egov.press опубликовано видео, на кадрах которого видно, как двое полицейских задержали мужчину во дворе частного дома. В описании к ролику говорится, что инцидент произошел в Медеуском районе Алматы.

По словам автора видео, сотрудники полиции без разрешения зашли на частную территорию и насильно забрали гражданина Узбекистана, у которого все документы были в порядке.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы сообщила, что 6 апреля участковые инспекторы управления полиции Медеуского района прибыли к дому гражданина 1950 года рождения, чтобы изъять гражданское оружие в связи со смертью его владельца.

"Со стороны мужчины, вышедшего из дома, последовала агрессия. Он отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции.

В настоящее время по факту неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительного органа, согласно статье 667 КоАП РК, составлен административный протокол", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города.

Отмечается, что материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

Внимание! на видео присутствует нецензурная лексика!

Добавим, что, согласно статье 667 КоАП РК:

неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (103 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток .

. действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 20 суток .

. действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 50 МРП (172 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015811-zaderzhanie-muzhchiny-politseyskimi-vo-dvore-chastnogo-doma-v-almaty-popalo-na-video/