"Нужен родной человек": акимат Алматы отреагировал на рекламу знакомств в автобусах

Поручни. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В одном из алматинских автобусов на поручнях обнаружили рекламу профиля в соцсетях, предназначенного для знакомств. Соответствующие снимки прокомментировали власти города.

Издание Massaget.kz сообщило, что в одном из городских автобусов на поручнях появилась реклама Instagram-профиля знакомств.

"Нужен близкий и родной человек подписывайся в Инстаграм (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)", – гласила реклама, рядом также указывалось название аккаунта.

Реклама на поручнях. Фото: Massaget.kz

Снимки прокомментировали в Управлении городской мобильности Алматы.

"В настоящее время в общественном транспорте города Алматы участились случаи размещения рекламных материалов на подвесных держателях. В частности, подобные факты зафиксированы на маршрутах № 141, 47, 50, 85, 112, 63, 120, 121", – сообщили в Управлении.

Там отметили, что размещение несогласованных рекламных материалов в салонах автобусов и троллейбусов является нарушением договора субсидирования.

"В связи с этим Управлением городской мобильности города Алматы направляются уведомления в адрес перевозчиков о необходимости устранения рекламных материалов по мере их выявления", – говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении, как сообщается, дали указание в адрес перевозчиков запечатать доступ на подвесных держателях.

Как говорится на сайте "Электронного правительства", разрешение на рекламу необходимо получать в том случае, если информация, которую лицо хочет разместить снаружи здания, носит рекламный характер, то есть призывает к приобретению товара, работы или услуги.

Указание цены, адреса, электронной почты, сайта или контактных номеров телефона признается рекламой.

При этом необходимо учитывать следующее:

запрещается реклама заменителей грудного молока, электронного казино, интернет-казино, табака и табачных изделий, этилового спирта и алкогольной продукции, деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды;

реклама не должна возбуждать панику в обществе, побуждать физических лиц к агрессии, а также к иному противоправному действию (бездействию);

реклама не должна снижать транспортно-эксплуатационные качества дороги, нарушать требования безопасности движения ТС и охраны окружающей среды, иметь сходство с дорожными знаками и указателями, ухудшать их видимость или эффективность восприятия, ослеплять пользователей дороги;

запрещается недобросовестная, недостоверная, заведомо ложная, скрытая и неэтичная реклама;

реклама не подлежит размещению на памятниках культуры и истории, искусства, в государственных учреждениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015270-nuzhen-rodnoy-chelovek-akimat-almaty-otreagiroval-na-neobychnuyu-reklamu-v-avtobusah/