"Нужен родной человек": акимат Алматы отреагировал на рекламу знакомств в автобусах
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В одном из алматинских автобусов на поручнях обнаружили рекламу профиля в соцсетях, предназначенного для знакомств. Соответствующие снимки прокомментировали власти города.
Издание Massaget.kz сообщило, что в одном из городских автобусов на поручнях появилась реклама Instagram-профиля знакомств.
"Нужен близкий и родной человек подписывайся в Инстаграм (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)", – гласила реклама, рядом также указывалось название аккаунта.
Снимки прокомментировали в Управлении городской мобильности Алматы.
"В настоящее время в общественном транспорте города Алматы участились случаи размещения рекламных материалов на подвесных держателях. В частности, подобные факты зафиксированы на маршрутах № 141, 47, 50, 85, 112, 63, 120, 121", – сообщили в Управлении.
Там отметили, что размещение несогласованных рекламных материалов в салонах автобусов и троллейбусов является нарушением договора субсидирования.
"В связи с этим Управлением городской мобильности города Алматы направляются уведомления в адрес перевозчиков о необходимости устранения рекламных материалов по мере их выявления", – говорится в сообщении.
Кроме того, в управлении, как сообщается, дали указание в адрес перевозчиков запечатать доступ на подвесных держателях.
Как говорится на сайте "Электронного правительства", разрешение на рекламу необходимо получать в том случае, если информация, которую лицо хочет разместить снаружи здания, носит рекламный характер, то есть призывает к приобретению товара, работы или услуги.
Указание цены, адреса, электронной почты, сайта или контактных номеров телефона признается рекламой.
При этом необходимо учитывать следующее:
- запрещается реклама заменителей грудного молока, электронного казино, интернет-казино, табака и табачных изделий, этилового спирта и алкогольной продукции, деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды;
- реклама не должна возбуждать панику в обществе, побуждать физических лиц к агрессии, а также к иному противоправному действию (бездействию);
- реклама не должна снижать транспортно-эксплуатационные качества дороги, нарушать требования безопасности движения ТС и охраны окружающей среды, иметь сходство с дорожными знаками и указателями, ухудшать их видимость или эффективность восприятия, ослеплять пользователей дороги;
- запрещается недобросовестная, недостоверная, заведомо ложная, скрытая и неэтичная реклама;
- реклама не подлежит размещению на памятниках культуры и истории, искусства, в государственных учреждениях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015270-nuzhen-rodnoy-chelovek-akimat-almaty-otreagiroval-na-neobychnuyu-reklamu-v-avtobusah/