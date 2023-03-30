Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили на большей части Казахстана

Ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики прогнозируют завтра, 31 марта, сильный ветер на большей части страны, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По сообщению синоптиков, завтра в Атырауской области и в городе Атырау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ветер с порывами до 15-20 м/с, а также пыльная буря ждут жителей Кызылординской области и города Кызылорды.

В Кунаеве (Алматинская область) и Талдыкоргане (Жетысуская область) будет ветер с порывами до 17-22 м/с.

В Улытауской области прогнозируется ветер с порывами 15-20 м/с, временами скорость ветра будет достигать 23-28 м/с. В Жезказгане ветер тоже будет с порывами до 18 м/с.

В Актюбинской и Северо-Казахстанской областях тоже будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

А вот в Мангистауской области завтра ожидаются гроза и ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Жителей Карагандинской области ждет туман и ветер с порывами 15-20 м/с, но временами его скорость составит 23-28 м/с.

Туман и ветер со скоростью 15-20 м/с будут в Акмолинской и Костанайской областях.

В Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь и порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Туркестанской области синоптики тоже обещают дождь, а временами – даже сильный дождь, и ветер с порывами до 17-22 м/с.

Добавим, что по информации ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. При ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Спасатели также рекомендуют воздержиться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо звонить на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014791-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-vetra-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/