Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили на большей части Казахстана
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Синоптики прогнозируют завтра, 31 марта, сильный ветер на большей части страны, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
По сообщению синоптиков, завтра в Атырауской области и в городе Атырау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
Ветер с порывами до 15-20 м/с, а также пыльная буря ждут жителей Кызылординской области и города Кызылорды.
В Кунаеве (Алматинская область) и Талдыкоргане (Жетысуская область) будет ветер с порывами до 17-22 м/с.
В Улытауской области прогнозируется ветер с порывами 15-20 м/с, временами скорость ветра будет достигать 23-28 м/с. В Жезказгане ветер тоже будет с порывами до 18 м/с.
В Актюбинской и Северо-Казахстанской областях тоже будет ветер с порывами до 15-20 м/с.
А вот в Мангистауской области завтра ожидаются гроза и ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.
Жителей Карагандинской области ждет туман и ветер с порывами 15-20 м/с, но временами его скорость составит 23-28 м/с.
Туман и ветер со скоростью 15-20 м/с будут в Акмолинской и Костанайской областях.
В Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь и порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.
В Туркестанской области синоптики тоже обещают дождь, а временами – даже сильный дождь, и ветер с порывами до 17-22 м/с.
Добавим, что по информации ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. При ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.
При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.
При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Спасатели также рекомендуют воздержиться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо звонить на номера телефонов 101, 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014791-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-vetra-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/