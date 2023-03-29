Президент об НКТ: Опытные учителя жалуются мне, что требования слишком сложные

Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Он высказался о сложности тестирования для преподавателей, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

"Нужно последовательно повышать качество человеческого капитала. Вы знаете, что я уделяю этому вопросу особое внимание. Убежден, что главное богатство Казахстана – это люди. Именно люди, их знания и компетенции, являются ключевой движущей силой прогресса нашей страны. Для этого необходимо комплексно развивать систему образования. За последние годы государство значительно увеличило инвестиции в эту сферу.

Постепенно уменьшается дефицит мест в детских садах. Во всех регионах полным ходом ремонтируются и строятся школы, улучшается материально-техническое оснащение учебных заведений. Однако проводимой работы недостаточно", – говорит глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужны решительные шаги для повышения качества образования.

"Необходимы решительные шаги для повышения качества образования, особенно среднего.

В образовательном процессе ключевой фигурой является педагог. Следует и далее повышать его статус, авторитет в обществе. Между тем в ходе Национального квалификационного тестирования большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходной балл.

Опытные учителя жалуются мне, что требования слишком сложные. Может быть, следует их упростить и усовершенствовать. В этой сфере нет раз и навсегда застывших правил. Но, в любом случае, требования к учителям должны быть высокие", – заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014456-prezident-ob-nkt-opytnye-uchitelya-zhaluyutsya-mne-chto-trebovaniya-slishkom-slozhnye/