Павлодарец притворился жертвой насилия, чтобы выселить жену брата

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Необычный случай произошел в Павлодаре, где мужчина притворился жертвой бытового насилия, чтобы выселить гражданскую жену брата, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что в один из праздничных мартовских вечеров в полицию поступил вызов от мужчины, который утверждал, что в квартире одного из домов по проспекту Назарбаева знакомая хочет облить его кипятком. При этом горожанин позвонил в правоохранительные органы дважды.

"При отработке данного вызова участковым инспектором Южного отдела полиции было установлено, что мужчина намерен выгнать из дома сожительницу своего младшего брата. Данный конфликт продолжается длительное время.

Неприязнь к гражданской супруге брата он не может обусловить причинно-следственными связями. В тот вечер, изрядно выпив, он начал очередной скандал и стал ломиться в комнату брата с его сожительницей. Дверь была заперта изнутри. Чтобы полиция подоспела, он выдумал историю о кипятке", - сообщил начальник местной полицейской службы Южного отдела полиции УП Павлодара Рустам Сергазинов.

За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений на 34-летнего павлодарца составлен административный протокол по ст.73 КоАП РК, материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

Отметим, что в соответствии со ст.73 КоАП РК:

1. Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на срок до пяти суток.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок до десяти суток.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест не применяется, влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014305-pavlodarets-pritvorilsya-zhertvoy-nasiliya-chtoby-vyselit-zhenu-brata/