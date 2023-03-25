Жителей ряда регионов Казахстана предупредили о сильных осадках и интенсивном таянии снега

Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Специалисты "Казгидромет" рассказали о погоде на 25 - 31 марта - в ряде регионов ожидается таяние снега и формирование талого стока, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным снимков спутников NASA, площадь территории Казахстана, покрытая снегом, уменьшилась с 39 % до 34% за последнюю неделю.

Синоптики сообщают, что в ближайшие 7 дней на западе Казахстана прогнозируется дождь, в северной половине республики, в центре и на востоке страны, с середины данного периода, прогнозируются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.

В связи с этим в данных регионах ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах.

На западе Казахстана в последнюю неделю марта сохраняются ночные температуры в пределах +2...+10 градусов, днем температурный фон ожидается в районе +12...+20 градусов.

В Атырауской области будет +17...+25 градусов, а в последних числах марта прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха.

В северной половине страны, в центре и на востоке республики, на предстоящей неделе ожидается повышение ночных и дневных температур воздуха.

Отметим, что в последние дни на западе нашей страны наблюдается тяжелая ситуация, связанная с паводками.

Паводки на западе Казахстана

По информации специалистов, в Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать. Райцентр Кобдинского района – село Кобда, буквально уходит под воду.

Накануне стало известно, что вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района Актюбинской области. Здесь затопило жилые дома и соцобъекты.

В Западно-Казахстанской области с приходом весны тоже осложнилась ситуация. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет. В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

Дачников из Уральска предупредили о том, что им стоит приготовиться покинуть свои дома, так как произошел резкий подъем уровня воды в Урале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014025-zhiteley-ryada-regionov-kazahstana-predupredili-o-silnyh-osadkah-i-intensivnom-tayanii-snega/