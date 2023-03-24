Задерживают террористов и спасают от взрывов: как работает полицейский спецназ в Алматы

Спецназ. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самая важная работа зачастую остается малозаметной – это можно сказать и о подразделении специального назначения ДП Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотрудники подразделения круглосуточно находятся в боевой готовности. На их счету - более 11 тысяч проведенных спецопераций по задержанию и обезвреживанию преступников. Практически ни одно преступление не обошлось без участия спецназа.

Тренировка в тире. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Задержание алматинского стрелка Игоря Дужнова; обезвреживание другого стрелка, ранившего охранника "Бухар Жырау Тауэрс" и выпрыгнувшего затем из окна; освобождение женщины, которую взял в заложницы муж - это лишь малая часть огромного послужного списка бойцов.

Подразделение специального назначения было создано 11 мая 1998 года и в этом году отпразднует 25-летний юбилей. В его задачи входит не только задержание вооруженных преступников и членов вооруженных преступных групп, а также лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, но и освобождение захваченных заложников.

Сотрудник надевает бронепояс. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Борются они и с терроризмом: в функции сотрудников включается задержание террористов и экстремистов и пресечение терактов. В целом, подразделение делится на три направления - это снайперы, штурмовики и взрывотехники.

Раскрывать свои данные и свою внешность сотрудникам запрещено. На операции они выезжают исключительно в полном обмундировании, с полностью закрытыми лицами - того требуют меры безопасности.

Сотрудник спецназа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, одежда и каски имеют не только маскировочную функцию, но и защитную: с помощью бронежилетов и специальных поясов закрываются все жизненно важные органы, но даже при этом многие ребята имеют ранения, полученные во время выполнения заданий. Так, командир подразделения, к примеру, за время своей службы получил шесть ранений, в том числе смертельно опасных.

Сотрудник спецназа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он пришел на службу в полицию в 2004 году, сразу после армии. В правоохранительных органах его направили в СОБР, где он прошел первоначальную подготовку и начал работать. В 2005 году перевелся в республиканский спецназ, а затем - в нынешнее подразделение, став заместителем командира, а затем - заняв и руководящий пост.

Сотрудники спецназа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Попасть на службу в подразделение не так-то просто, отмечает командир, хотя желающих - хоть отбавляй.

Для этого нужно пройти отбор по установленным нормативам, иметь необходимые физические данные, пройти медкомиссию и тест на психоэмоциональное состояние. Конечно, важны мотивация и патриотизм.

Сотрудник спецназа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как правило, сюда приходят сотрудники СОБРа, где они должны отработать не менее трех лет. И даже с таким серьезным опытом и стажем, бойцы проходят подготовку, прежде чем приступить к своим обязанностям.

График тоже довольно тяжелый: сутки бойцы находятся на дежурстве, затем - день отдыха, далее - учебно-тренировочный день и снова суточное дежурство. Ну а во время дежурства может случиться все что угодно, а потому бывает, что ребята даже не успевают перекусить.

Сотрудник спецназа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Подразделение выполняет большой объем работы, которая незаметна ни для кого. Мы работаем с оперативными службами - криминальная полиция, УБН, УБОП и другими, являясь силовой поддержкой для них. Также мы сотрудничаем со спецслужбами", – говорит командир.

Кроме того, в подразделение входит еще одно направление, работа которого очень важна для всего города и его жителей - это взрывотехнический отдел. Они отрабатывают каждое сообщение о минировании.

Сапер. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Любой сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве необходимо проверить: для этого из здания эвакуируют людей и, в том числе, с помощью кинологической службы разыскивают бомбу.

На вооружении у отдела есть специальный робот, который способен транспортировать или уничтожить на месте взрывное устройство. Впрочем, практически все подобного рода сообщения оказываются ложными, но они занимают много времени и сил взрывотехников - такие выезды бывают практически каждый день.

Робот для уничтожения взрывного устройства. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оставленные без присмотра подозрительные вещи также проверяют с помощью рентгена - они считаются взрывоопасными до тех пор, пока саперы не убедятся в обратном.

Есть и особые случаи, когда действительно обнаружены боеприпасы. Чаще всего это старые снаряды, которые были заложены в тех или иных местах, например, на месте бывшего учебного полигона.

Уничтоженный роботом муляж взрывного устройства. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А перед массовыми мероприятиями - концертами или теми же выборами - сотрудникам отдела приходится проверять каждый объект, каждый участок на предмет безопасности, после чего там выставляется охрана, а алматинцы могут, не боясь, посещать места массовых скоплений.

Несмотря на столь загруженный график службы, бойцы успевают принять участие в соревнованиях и турнирах по стрельбе, занимая призовые места.

Бойцы являются многократными чемпионами Казахстана по практической стрельбе из пистолета и карабина, являются обладателям Кубка министра по тактико-специальным соревнованиям среди сотрудников спецподразделений МВД РК. Также сотрудники отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленный героизм и отвагу.

Сотрудник спецназа стреляет в тире. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013666-zaderzhivayut-terroristov-i-spasayut-ot-vzryvov-kak-rabotaet-politseyskiy-spetsnaz-v-almaty/