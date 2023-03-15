Откачка воды из домов, эвакуация беременных и больных: как в ЗКО справляются с паводками (фото)

Противопаводковые мероприятия в ЗКО. Фото: gov.kz

В Западно-Казахстанской области продолжаются мероприятия по предотвращению подтопления жилых домов. Несколько эвакуированных жителей смогли вернуться домой, сообщается на официальном сайте МЧС.

"Для проведения мониторинга за уровнем воды в руслах рек Деркул и Чаган в черте города Уральск выставлены посты наблюдения, которые ежечасно проводят замеры и контролируют ситуацию по подъему и снижению уровня воды в данных реках для своевременного принятия оперативных мер" – говорится в сообщении.

С начала дня, как сообщается, в целях стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего подтопления жилых домов на опасных участках уложено 2600 мешков с инертным материалом.

Работы проводятся в районе Байтерек, Бурлинском, Каратобинском, Чингирлауском районах и городе Уральске. Отмечается, что за сутки было откачано более 40 тыс. куб. м. воды в районах, подвергшихся подтоплению.

В МЧС сообщили, что в течение 6 дней спасателями совместно с местными исполнительными органами проводились противопаводковые мероприятия в селе Зеленое района Байтерек в связи с поднятием уровня воды в реке.

"Благодаря принятым мерам подтопления жилых домов в данном селе не допущено. На сегодняшний день уровень воды в реке снизился и угроза подтопления села снята", – гласит сообщение.

Противопаводковые мероприятия в ЗКО. Фото: gov.kz

Тем временем в селе Достык района Байтерек в результате принятых превентивных мер по укладке инертных материалов не допущено подтопление жилого дома и минимизированы риски подтопления других домов.

Из 6 подтопленных домов в Сырымском и Теректинском районах полностью откачана вода. Это дало возможность порядка 30 эвакуированным жителям вернуться в свои дома.

Сообщается, что оставшиеся эвакуированные 33 человека размещены в пунктах временной эвакуации, 238 человек – находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных.

Противопаводковые мероприятия в ЗКО. Фото: gov.kz

Замначальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев высказался о ситуации в населенных пунктах области, что остались без автотранспортного сообщения. По его словам, спасатели до начала паводков вывезли оттуда беременных на поздних сроках и нуждающихся в медицинской помощи людей.

"Всего вывезли оттуда 11 беременных и двух больных. Часть взяли к себе районные больницы, часть остановились у родственников вне подтопленных населенных пунктов", – пояснил Канат Доспаев.

Также Доспаев пояснил, что в поселках имеются продуктовые магазины. Владельцы магазинов передают в акиматы сведения о необходимости продуктов, которые закупаются акиматами и спасателями доставляются на плавсредствах и технике высокой проходимости.

Замначальника ДЧС ЗКО заявил, что во всех населенных пунктах неисправность с электричеством удалось оперативно устранить.

"В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ участвуют почти тысяча человек личного состава, более 400 единиц техники, включая инженерную технику, мотопомпы, плавательные средства, вертолет – МЧС, местных исполнительных органов, МВД, МО, также дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, в круглосуточном режиме продолжают функционировать республиканский и областной оперативные штабы с участием заинтересованных служб и организаций – МИО, Казводхоз, Казавтожол. Действует телефон горячей линии.

Согласно сообщению МЧС, на данный момент оперативные работы по откачке воды и прокладке водоотводных каналов проводятся на территории 57 домов.

"Необходимо отметить, что благодаря проведенным до начала паводкового периода широкомасштабным противопаводковым мероприятиям, в рамках плана инженерных работ удалось минимизировать риски угрозы для ряда населенных пунктов ЗКО.

Так, в селе Таскала Таскалинского района, в селах Жаксыбай и Таловка Жанибекского района, в селах Шалгын и Каратобе Каратобинского района проведены работы по углублению и устройству водоотводных каналов и арыков длиной порядка 5 километров, а также устройству зашитых дамб длиной 1600 метров. Данные мероприятия позволили обезопасить указанные населенные пункты от паводковых угроз", – сообщили в МЧС.

Отмечается, что в селе Таскала перед паводковым периодом также проведена работа по покосу камыша по руслу реки Деркул и очистке от растительности. В результате чего вода беспрепятственно проходила даже несмотря на то, что уровень реки превысил критическую отметку. В данном населенном пункте подтоплений не зафиксировано.

Паводки на западе Казахстана

Несколько дней назад в одном из районов Западно-Казахстанской области из-за паводков объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. На следующий день жители одной из многоэтажек в Уральске сообщили, что подвал их дома и нескольких других затапливает талыми водами из переполненного канала. В городе объявили режим ЧС.

Тем временем в нескольких городах и селах ЗКО из-за затопления улиц и домов талыми водами начали эвакуировать людей, в том числе на вертолете.

Сегодня мы писали, что в регионе продолжаются противопаводковые мероприятия. Подтопленными остаются десятки жилых домов в Бурлинском районе, эвакуировано свыше 200 человек.

В Актюбинской области тоже сложная паводковая ситуация – реки выходят из берегов и заливают трассы. От паводков уже пострадали несколько домов. Спасатели эвакуируют местных жителей и домашний скот. Из-за паводков в регионе пришлось разрушить один отрезок дороги "Самара-Шымкент".

Сегодня стало известно, что на западе Казахстана подтопило еще один район. Тем временем в соцсетях опубликовали видео с коммунальщиком из Актобе, который развеселил казахстанцев, перепев песню крокодила Гены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013054-otkachka-vody-iz-domov-evakuatsiya-beremennyh-i-bolnyh-kak-v-zko-spravlyayutsya-s-pavodkami-foto/