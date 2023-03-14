Почему пассажиров иногда просят снять обувь, объяснили в аэропорту Астаны

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В аэропорту Астаны казахстанцам разъяснили, почему при досмотре пассажиров иногда просят разуться - тщательно досматривают лишь 10% пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Как отметили в столичном аэропорту, досмотр пассажиров нужен в первую очередь для того, чтобы на судно не попали лица с запрещенными веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве средств угроз или насилия над экипажем и пассажирами.

В целом пассажиры относятся к досмотру с пониманием, однако иногда люди считают излишней тщательную проверку.

"В качестве компромисса между вопросами обеспечения безопасности и комфортом пассажиров в мировой практике принято проводить выборочный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа вручную", – пояснили в аэропорту.

Согласно правилам авиационной безопасности Казахстана и международным стандартам безопасности ICAO, тщательный досмотр проходит не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Выбирают их в случайном порядке.

"Аэропорты по всему миру оснащаются арочными металлоискателями с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке определяют те самые 10% пассажиров. В аэропорту Астаны, к примеру, рандомайзеры используются с 2015 года.

Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр.

Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи", – объяснил замглавы подразделения досмотра службы авиационной безопасности Аблай Саргозов.

Проверка в аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

Пассажирам напомнили, что все это делается лишь для их же безопасности, а самим сотрудникам авиагавани это особого удовольствия не приносит.

Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", заключили в пресс-службе аэропорта.

Согласно информации на сайте авиакомпании Air Astana, на борт судна запрещается брать такие предметы, как:

взрывоопасные вещества и сжатые газы, в том числе аэрозоли;

легковоспламеняющиеся жидкости;

вещества с высоким содержанием кислорода, например, перекиси и отбеливающие порошки;

токсичные вещества;

радиоактивные вещества;

разъедающие вещества;

магнитные материалы;

вредные вещества или зловонные вещества и раздражающие вещества.

Спортивное снаряжение может перевозиться только с разрешения авиалиний.

Запрещается перевозить огнестрельное оружие, модели оружия, кинжалы, раскладные ножи и другие агрессивно выглядящие предметы на себе или в ручной клади.

Также запрещено использовать электрические устройства, которые могут повлиять на радио- и навигационное оборудование самолета, например, радио и мобильные телефоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012769-pochemu-passazhirov-inogda-prosyat-snyat-obuv-obyasnili-v-aeroportu-astany/