Пешеходы сбросили камень на машину с моста в Алматы (видео)

Разбитое стекло. Иллюстративное фото: James Noble/Getty Images

Пешеходы сбросили камень на лобовое стекло автомобиля с надземного перехода в Медеуском районе Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

В Instagram-паблике kris_p_almata появилось видео инцидента. На кадрах видно, что сверху на автомобиль автора падает некий предмет. В публикации говорится, что это произошло на ВОАД. По словам автора, с пешеходного моста сбросили взрывчатое вещество.

Некоторые комментаторы решили, что предметы с пешеходного моста бросали дети.

В пресс-службе департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что прибывшие на место стражи порядка изъяли предмет. Информация о взрывчатом веществе не подтвердилась, на машину сбросили камень.

Заявление по данному факту поступило от водителя автомобиля марки "ГАЗель".

"Информация о взрывчатом веществе не подтверждается, орудием противоправных действий явился камень. В настоящее время по данному факту начато разбирательство. Будет дана правовая оценка действиям злоумышленников. Они будут непременно привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе ДП.

Отметим, что согласно статье 15 УК РК, уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. По некоторым преступлениям уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Согласно статье 28 КоАП РК, административной ответственности подлежит физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012668-peshehody-sbrosili-kamen-na-mashinu-s-mosta-v-almaty-video/