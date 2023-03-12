"Атырауские нанотехнологии": кирпичи в ямах на дорогах прокомментировал акимат

Кирпичи в ямах на дороге. Фото: instagram.com/atyrauoil.news

В социальных сетях появились кадры отремонтированных с помощью кирпичей автодорог Атырау. В акимате города прокомментировали данную ситуацию, сообщив, что это временная мера.

В атырауских Instagram-пабликах появилась публикация с изображением ям на асфальтированных дорогах, заложенных кирпичами. Кадры были подписаны как "атырауские нанотехнологии".

Некоторые пользователи соцсетей высмеяли ремонт дорог таким способом, другие, наоборот, похвалили необычное решение ситуации.

В акимате нефтяной столицы "МИА Казинформ" пояснили, что кирпичи в ямах – это временная мера до начала ямочного ремонта на асфальтированных дорогах города.

"Появление кирпичей в ямах, образовавшихся на асфальтовом покрытии за зиму, это временная мера до начала ремонта. Начнется он сразу с наступлением устойчивой теплой погоды в Атырау.

Если погода позволит, ремонт дорог запланирован на третью декаду марта. Сегодняшняя мера направлена на то, чтобы минимизировать неудобства для водителей", – говорится в сообщении акимата.

При этом отмечается, что власти города планируют летом провести на центральном мосту средний ремонт.

Напомним, в мае прошлого года на заседании правительства экс-глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что скоро качество дорог станет одним из критериев оценки деятельности акимов в Казахстане.

А в декабре в МИИР рассказали о лидирующих регионах по состоянию местных дорог. Лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%) и Алматинской (91%) областях. Худшее состояние дорог – в ЗКО (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях.

Добавим, что, согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 17 закона "О дорожном движении" и закону "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", безопасность дорожного движения на территории населенного пункта обеспечивают местные акиматы. Они также организуют и проводят комплекс мер по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения и контролируют их исполнение; обеспечивают выполнение и контроль за всеми видами работ по строительству, реконструкции, ремонту, внедрению и содержанию технических средств регулирования дорожного движения на дорогах областного и районного значения, улицах населенных пунктов; ликвидируют последствия дорожно-транспортных происшествий для восстановления дорожного движения на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012567-atyrauskie-nanotehnologii-kirpichi-v-yamah-na-dorogah-prokommentiroval-akimat/