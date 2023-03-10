Генерал-майор Серик Кудебаев попал в больницу

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Талдыкоргане перенесли судебное слушание по делу экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. Выяснилось, что подсудимый госпитализирован в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Жетысуского областного суда.

Как проинформировали в ведомстве, запланированный на 10 марта судебный процесс продолжится на следующей неделе.

"Согласно информации, предоставленной Талдыкорганским городским судом, процесс отложен в связи с тем, что подсудимый попал в больницу. Суд перенесен пока на следующую неделю", - сообщил пресс-секретарь Жетысуского областного суда Нурсултан Орынбасаров.

Информацию также подтвердил адвокат подсудимого Руслан Баймаков.

"Да, Серик Мырзакулович госпитализирован на днях в одно из медучреждений Алматы. О диагнозе пока не уполномочен говорить. Но судебный процесс действительно отложен по этой причине", - пояснил юрист.

Напомним, в начале января в Талдыкоргане начался судебный процесс над бывшим начальником ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым. Генерал-майора обвиняют по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки).

Добавим, что согласно ст.362 УК РК:

1. Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Исключен.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, –

наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные:

1) с применением насилия или угрозы его применения;

2) с применением оружия или специальных средств;

3) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

4) при выполнении служебных обязанностей, которые установлены законодательным актом Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст.146 УК РК:

1. Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, -

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с причинением средней тяжести вреда здоровью;

4) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или несовершеннолетнего, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012451-general-mayor-serik-kudebaev-popal-v-bolnitsu/