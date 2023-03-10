Как казахстанцев обманывают с помощью TikTok и виртуальных номеров, рассказали в полиции

Женщина с карточкой. Иллюстративное фото: pexels.com

Криминальная полиция Алматы предупредила о новых схемах обмана в Сети. Граждан призывают быть внимательными при покупке товаров в интернете, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Для реализации одного из способов обмана, как сообщили в полиции, мошенники с помощью специального оборудования регистрируются на различных веб-сайтах, в социальных сетях, а также на платформах для предоставления услуг, скрывая при этом свои личные данные и абонентские номера.

"Мошенники используют виртуальные номера SIM-box и обманывают доверчивых граждан: они, регистрируя личные кабинеты, публикуют разного рода объявления о продаже какого-либо товара, после чего, если покупатель заинтересовался, просят его отправить задаток, предоставляя иностранные банковские карты. Однако, получив денежные средства, скрываются, а объявление – удаляют", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

При втором способе, также ставшем распространенным, мошенники используют социальную сеть TikTok, где доверчивым гражданам предлагают вступить в группу (SVIP, VIP), созданную в WhatsApp. В этом случае они тоже используют виртуальные номера SIM-box.

"Предлагают приобрести товар за определенную сумму, после чего эта сумма якобы возвращается в двойном размере обратно на банковскую карту", – гласит сообщение.

ДП Алматы призывает граждан проявлять бдительность при получении онлайн-услуг или покупке товаров через интернет.

Ранее мы писали, что за январь этого года мошенники успели обмануть казахстанцев на миллиарды тенге. А здесь мы разбирали, как сразу понять, что вас собираются обмануть.

Правила безопасности по защите персональных данных

На сайте "Электронного правительства" говорится, что защитить свои данные на 100% получится вряд ли, но снизить вероятность успешной атаки вы все-таки можете. Для этого надо соблюдать ряд простых правил:

Не пишите PIN-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов;

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в Сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона;

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность;

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке: он должен начинается с "HTTPS" и символа закрытого замка;

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники;

Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012391-kak-kazahstantsev-obmanyvayut-s-pomoschyu-tiktok-i-virtualnyh-nomerov-rasskazali-v-politsii/