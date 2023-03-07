Глава МВД объяснил возможную отмену онлайн-обучения вождению в Казахстане

Водитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МВД РК Марат Ахметжанов в кулуарах кабмина прокомментировал информацию о возможной отмене онлайн-курсов по вождению в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов сообщил, что вопрос отмены онлайн занятий по обучению вождению на сегодняшний день обсуждается.

"Мы сейчас проанализируем. Сегодня идет большой анализ, он должен быть научно обоснованным. Просто взять и отменить – и завтра, как вы говорите, какое-то возмущение или негативные последствия (могут быть – прим. ред.). Мы все это будем просчитывать, на сегодня решения еще не принято.

Пока они (онлайн-курсы по вождению – прим. ред.) будут существовать. Возможно, нужно оставить, потому что не каждому удобно ходить и учится, я все это понимаю, но к тем, которые занимаются перевозкой людей, мы по ним будем принимать более строгие меры.

И по вопросам техосмотра автомашин после легализации будут приняты надлежащие меры", – объяснил министр.

Кроме того, он рассказал о планах по ужесточению самой процедуры сдачи экзаменов на права.

"Мы ужесточим требования к сдаче экзаменов, потому что, вы знаете, что были случаи выявления, когда другие лица заходили (на экзамены – прим. ред.).

Будем принимать комплекс мероприятий, организационных, законодательных, но на сегодня все будет вынесено на обсуждение. Будет учитываться мнение общества, наших жителей", – заверил глава МВД.

Напомним, сегодня мы писали о том, что МВД РК планирует внести изменения в правила подготовки водителей. На данный момент документ с предлагаемыми правками находится на портале "Открытых НПА".

Обсуждение будет длиться до 24 марта 2023 года.

Добавим, что согласно существующим правилам подготовка водителей механических транспортных средств осуществляется в соответствии со следующими тематическими планами:

"Устройство и техническое обслуживание";

"Правила дорожного движения";

"Основы управления транспортным средством и безопасность движения";

"Первая помощь при ДТП";

"Вождение механического транспортного средства (соответствующей категории, подкатегории)".

Основными формами обучения являются теоретические, практические занятия, но допускается проведение теоретических занятий для категории "А", "В" и подкатегорий "А1", "В1" с применением электронного и дистанционного обучения при соблюдении ряда требований. В их число входят следующие:

информационно-образовательный ресурс (ИОР) включает в себя обеспечение учебно-методическими материалами, формами интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование, организацию и сопровождение учебного процесса при помощи интернет-ресурса;

учебный контент соответствует текущему законодательству Республики Казахстан в области обеспечения безопасности дорожного движения на начало обучения;

дистанционное обучение реализуемая через ИОР обеспечивает идентификацию личности обучающихся посредством системы аутентификации;

дистанционное обучение предоставляет возможность смешанной технологии обучения и другие.

Для осуществления учебного процесса по дистанционному обучению необходимо:

наличие тьюторов и служб по реализации дистанционного обучения;

организовывать и проводить консультации в режиме "on-line";

организовывать обратную связь в режиме "off-line". Учебные занятия в режиме "off-line" предусматривает процесс учебного взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого осуществляется синхронно (видео лекции, задания в системе ИОР, электронная почта, работа обучаемого с учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного или итогового контроля);

контролировать учебные достижения обучающихся в режиме "on-line" и "off-line".

Подробнее текстом правил подготовки водителей МТС, правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, а также правил регистрации и учета отдельных видов транспортных средств можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012048-glava-mvd-obyasnil-vozmozhnuyu-otmenu-onlayn-obucheniya-vozhdeniyu-v-kazahstane/